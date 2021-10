Palmeiras empata com o Bahia e amplia sequência negativa no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou com o Bahia por 0 a 0 na noite desta terça (12), em Salvador, em partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira caiu para a quarta colocação no torneio, com 40 pontos (foi ultrapassada pelo Bragantino, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0 mais cedo). A partida marcou a volta do público aos estádios na Bahia, último estado a liberar o retorno dos torcedores às partidas.

Apesar de ser finalista da Libertadores, competição cuja edição de 2020 venceu, o Palmeiras passa por um mau momento no Campeonato Brasileiro. Dos 21 pontos disputados no segundo turno da competição, só conquistou 5. A equipe não vence há cinco rodadas no Nacional.

O time volta a campo no domingo (17), quando recebe o Inter, às 16h, no Allianz Parque.

Na noite desta quarta, a equipe não jogou bem mais uma vez e, se não fosse por Jaílson, que fez boas defesas, especialmente no segundo tempo, o resultado em Salvador poderia ter sido pior. No fim da partida, Wesley ainda foi expulso.

Vice-líder até poucas rodadas atrás, a equipe viu o Atlético-MG disparar nesse período sem vitórias. A vantagem da equipe mineira sobre o Palmeiras, agora quarto colocado no Nacional, atualmente é de 13 pontos.

O mau desempenho recente suscitou algumas críticas ao trabalho de Abel Ferreira. Nesta semana, muros do centro de treinamento da equipe foram pichados com frases críticas ao português.

A derrota por 4 a 2 para o Bragantino no último sábado (9) marcou o primeiro encontro de Abel com a torcida palmeirense durante uma partida. Ele chegou durante a pandemia e a partida de sábado foi a primeira sob seu comando que pôde receber torcedores.

Antes de a bola rolar, ele foi ovacionado. No centro do campo foram exibidas as duas taças conquistadas pelo treinador na temporada passada (Libertadores e Copa do Brasil), além do troféu do Campeonato Paulista daquele ano, vencido ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras, porém, saiu vaiado daquela partida após a derrota.

O Bahia, por sua vez, tem agora 27 pontos e é o 17º colocado no Brasileiro, na zona de rebaixamento, a um ponto do Santos, o primeiro fora da zona da degola. A equipe volta a campo no sábado (16), às 21h, quando enfrenta o América-MG em Belo Horizonte.

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino Paraíba (Renan Guedes), Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel (Rodriguinho), Patrick, Raí (Rodallega), Lucas Mugni e Juninho Capixaba; Gilberto (Ronaldo César). Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS

Jailson; Gabriel Menino (Wesley), Kuscevic (Renan), Luan e Jorge; Patrick de Paula (Danilo Barbosa) e Felipe Melo; Dudu (Matheus Fernandes), Raphael Veiga e Rony; Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Juan Ramírez, Ronaldo César, Lucas Mugni e Daniel (B); Kuscevic e Rony (P)

Cartões vermelhos: Wesley (P)