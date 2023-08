Palmeiras empata com Deportivo Pereira, bate recorde e avança à semifinal

É a quarta vez consecutiva que a equipe paulista fica entre os quatro sobreviventes do torneio da Conmebol. Em 2020 e 2021, o alviverde conquistou o título, e no ano passado caiu para o Athletico.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras atuou com o regulamento debaixo do braço, empatou com o Deportivo Pereira por 0 a 0 no Allianz Parque e se garantiu na semifinal da Libertadores após a vantagem de quatro gols construída no jogo de ida sobre os colombianos.

