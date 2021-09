Palmeiras e Flamengo se enfrentam domingo pelo Brasileirão

Devido à convocação de jogadores para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar (2022), Flamengo e Palmeiras não entram em campo desde o dia 28 de agosto. De lá para cá, as equipes comandadas por Renato Gaúcho e Abel Ferreira tiveram tempo para treinar, embora desfalcadas dos atletas cedidos para as seleções.

Apesar de o Flamengo estar atrás do Palmeiras na tabela de classificação do Brasileirão, os rubro-negros disputaram dois jogos a menos que o Alviverde.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (12) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h (Horário de Brasília). Os paulistas ocupam a segunda colocação, enquanto os cariocas estão em quinto lugar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.