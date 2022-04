Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado pela 3º rodada do Brasileirão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (23), na Arena Barueri, pela 3º rodada do Brasileirão.

No jogo que aconteceu às 19h, o Verdão busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O time somou dois pontos após empate com o Flamengo no Maracanã, na última quarta-feira (20).

Após duas vitórias no Brasileirão, o Corinthians abre a terceira rodada na liderança do torneio nacional. Na última quarta a equipe estreou na Copa do Brasil com empate de 1 a 1 com a Portuguesa-RJ.