Palmeiras busca volta à liderança do Brasileiro nesta segunda contra o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras retorna a campo nesta segunda-feira (18) contra o Cuiabá, no Allianz Parque, em São Paulo, às 20h. Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista precisa vencer para espantar o fantasma da eliminação da Copa do Brasil contra o São Paulo.

Atual vice-líder do campeonato, o Palmeiras segue com 30 pontos na tabela. Um a menos que o Atlético-MG, na ponta, e um mais que o terceiro colocado, e rival, Corinthians. Em situação contrária, o clube matogrossense está em 15º, perto da zona de rebaixamento, e anota 19 pontos.

Em termos numéricos, o Verdão tem oito vitórias, seis empates e duas derrotas na temporadas de 2022, com um aproveitamento de 62,5%. O Cuiabá, por sua vez, chega a cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 39,6% de rendimento no Brasileiro.

Para o duelo desta segunda, o técnico Abel Ferreira não deve poupar os seus titulares para o confronto. No entanto, vai contar com algumas baixas. No departamento médico, Rafael Navarro e Rony seguem com seus tratamentos e estão fora da partida. Os recém contratados López e Merentiel não defenderam o Verdão por causa da janela de transferência.

Sem os jogadores, o técnico português deve entrar com uma equipe parecida com o último jogo contra o São Paulo.

Ameaçado de entrar na zona de rebaixamento, o técnico Antônio Oliveira deve usar força máxima contra o clube paulista. A boa notícia é a possível entrada de André e Pepê. Ambos retornaram do departamento médico e treinaram nesta semana com o intuito de enfrentarem o Palmeiras.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 20h desta segunda-feira (18)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: TV aberta, Premiere e internet.