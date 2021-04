Palmeiras busca definição por Castellanos e Ademir para dar reforços a Abel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira está de volta ao Brasil e tem por enquanto apenas um reforço no Palmeiras: o meio-campista Danilo Barbosa. O clube agora tem outras duas negociações para aprimorar o ataque, por Ademir, do América-MG, e Valentín Castellanos, do New York City (EUA).

O caso do argentino é considerado mais complexo. O clube alviverde ofereceu a compra dos direitos econômicos de Castellanos de forma parcelada. O jogador é vinculado ao Grupo City, que ainda não aceitou a proposta.

No clube, entende-se que será preciso convencer de que é um projeto interessante, além de boa remuneração. O Grupo City é o conglomerado que gere clubes como o Manchester City (ING) e o próprio New York. Por considerar complicado formatar um negócio interessante para as duas partes, o Palmeiras está reticente com a chance de ter o atleta de 22 anos.

O clube busca um centroavante depois do pedido até público de Abel Ferreira por um jogador que concorresse com Luiz Adriano. Santos Borré, do River Plate, foi o primeiro alvo, mas a negociação se arrastou e acabou suspensa pelo Palmeiras.

Castellanos é visto como um atleta promissor, com passagens pelas seleções de base da Argentina, e com estilo semelhante ao do centroavante do River. Em 60 jogos pelo New York City, fez 18 gols e deu dez assistências, conforme dados do clube.

A procura por um centroavante tem sido complicada no Palmeiras, diante da desvalorização do real em relação ao dólar e o euro, além do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A diretoria busca opções no mercado da bola, mas esbarra nestes problemas para realizar o desejo de Abel Ferreira.

Já com Ademir, o clube aguarda a definição do América-MG depois de oferecer US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) para contratar o ponta de 26 anos. Seu contrato com o time mineiro acaba no fim do ano e ele está em litígio com o clube, depois de se recusar a jogar na Copa do Brasil já tendo uma sondagem do Palmeiras.

O Palmeiras entende que a oferta já é boa suficiente e não planeja aumentá-la. Sabe-se que em junho o jogador poderá assinar um pré-contrato, e o América-MG assim perderia um dos destaques de sua equipe gratuitamente. Desta forma, a posição até aqui irredutível do alviverde. O Atlético, enquanto isso, recebeu sondagens de outros times, mas só tem a oferta palmeirense na mesa.