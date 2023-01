Palmeiras bate Botafogo-SP com golaço de Veiga e vence primeira no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga sacramentou a primeira vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (19). Em jogo pouco inspirado do clube alviverde, o camisa 23 acertou belo chute do meio-campo para fazer 1 a 0 contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada do Estadual.

Foi o primeiro gol do meio-campista, e do Palmeiras, nesta temporada. Veiga perdeu parte da temporada passada devido a uma cirurgia no tornozelo. O resultado coloca o Palmeiras na vice-liderança do Grupo D, com quatro pontos. O Botafogo-SP é o vice-líder do Grupo A. O time de Abel Ferreira se prepara para enfrentar o São Paulo, domingo, no Allianz Parque.

O JOGO

O Palmeiras teve dificuldades para encontrar espaços diante de um fechado Botafogo e viu a ligação direta como alternativa, mas a falta de pontaria complicou Dudu e Piquerez. Raphael Veiga desafogou em belo chute de fora da área.

O time do interior paulista também apostou na bola longa, e levou a melhor, especialmente contra Marcos Rocha e Murilo. A bola parada também foi um ponto forte, complicando a zaga palestrina e obrigando o goleiro Weverton a fazer boas defesas.

A etapa final foi marcada pela quantidade de faltas e disputas de bola, mas de pouca criatividade ofensiva. O Alviverde, porém, seguiu sofrendo com a velocidade do Botafogo e precisou se desdobrar para evitar o empate.

Abel Ferreira colocou Atuesta, Breno Lopes e Garcia no decorrer da segunda etapa, e deu um respiro para o clube da capital, que voltou a incomodar a defesa do Botafogo. Mais leve, o Alviverde ganhou fluidez nas trocas de passes e partiu para o "homem a homem" quando próximo na área. Mesmo assim, a zaga palestrina teve trabalho, principalmente para parar Salatiel.

O Palmeiras fará o seu primeiro clássico no ano, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Já o Botafogo-SP recebe o Mirassol no mesmo dia, às 20h30 (de Brasília).

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques

Cartões amarelos: Endrick (Palmeiras); Gustavo Gómez (Palmeiras); Abel Ferreira (Palmeiras)

Gols: Raphael Veiga (Palmeiras), aos 24 minutos do primeiro tempo

BOTAFOGO-SP

Rafael Pascoal; Vidal (Thassio), Lucas Dias, Marcel, Diogo Silva, Jean Victor; Tárik, Fillipe Soutto (Lucas Lourenço), Guilherme Madruga (Robrinho); Osman (Edson Carioca), Salatiel (Caio Dantas). T.: Paulo Baier

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Garcia), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Jailson (Atuesta), Zé Rafael, Raphael Veiga (Gabriel Menino); Rony, Dudu (Breno Lopes), Endrick (Navarro). T.: Abel Ferreira