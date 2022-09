Palmeiras B reage após 2 a 0 do Bragantino e diminui estrago com empate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras entrou em campo com oito reservas e levou 2 a 0 antes do fim do 1º tempo. Mas com muita força e a entrada de alguns titulares, buscou o empate que o manterá com pelo menos cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, dependo do resultado de Flamengo e Ceará, no jogo da manhã deste domingo, às 11h.

Luan Cândido e Arthur fizeram os gols do time da casa. Cleiton contra, em falta cobrada por Vanderlan, e Merentiel fizeram os gols do Verdão.

O resultado leva o Palmeiras a 51 pontos na liderança da competição e permite que o time e a torcida durmam um pouco mais tranquilos, a três dias da volta da semifinal da Libertadores, contra o Athletico-PR. Já o Bragantino vai a 32 e segue no meio da tabela.

O Bragantino era melhor quando abriu o placar, aos 24'. Em uma das muitas faltas laterais que o Palmeiras cometeu na primeira etapa, Artur cruzou e a bola veio baixa. Mas Aderlan desviou na altura do primeiro pau, e a bola sobrou livre para Luan Cândido escorar de cabeça, no segundo.

O Palmeiras não esboçou qualquer reação e deixou o Bragantino tomar conta do jogo. Aos 35 minutos, foi a vez de Artur aproveitar erro de Kuscevic na intermediária e carregar até a entrada da área. A chute saiu rasteiro e no canto esquerdo de Weverton, que pulou levemente atrasado: 2 a 0.

No último lance do 1º tempo, Vanderlan cruzou para a área, uma falta na lateral do campo. Nenhum palmeirense desviou, mas Cleiton socou para dentro de sua própria meta, diminuindo o placar a favor do Verdão. E o Verdão seguiu bem no 2º tempo. Aos 26 minutos, Merentiel aproveitou ótimo lançamento de Luan para a pequena área, dominou e, sem deixar a bola cair, empatou o jogo.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 x 2 PALMEIRAS

Competição: Campeonato Brasileiro, 25ª rodada

Local e Horário: Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h

Árbitro: Raphael Claus - SP/Fifa

Auxiliares: Danilo Simon Manis - SP/Fifa e Rodrigo Henrique Correa - RJ/Fifa

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral - SP/Fifa

Cartões Amarelos: Wesley, Atuesta e Vanderlan (PAL); Artur e Luan Cândido (RBB)

Gols: Luan Cândido, aos 24 minutos, e Artur, aos 35 minutos do 1º tempo (BRA). Cleiton, contra, aos 48 minutos do 1º tempo e Merentiel, aos 26 minutos do segundo tempo (PAL).

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramies; Artur, Alerrandro (Jadson) e Hyoran. Técnico: Maurício Barbieri.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Danilo, Atuesta (Ganriel Menino), Bruno Tabata (Merentiel) e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Wesley (Dudu) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.