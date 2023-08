Palmeiras avança à semifinal da Libertadores pela quarta vez consecutiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer o primeiro jogo contra o Deportivo Pereira por 4 a 0, na semana passada, na Colômbia, o Palmeiras não precisou se esforçar muito nesta quarta-feira (30) para confirmar sua a classificação para a semifinal da Libertadores. No Allianz Parque, ficou em um empate sem gols.

Esta é a quarta vez consecutiva que o time alviverde avança para a penúltima fase da competição, já que também alcançou este estágio em 2020, 2021 e 2022.

O último clube brasileiro a conquistar esse feito foi o Santos nos tempos de Pelé. Entre 1962 e 1965, o alvinegro da Baixada também chegou a quatro semifinais seguidas, tendo terminado como campeão em 1962 e 1963.

Atualmente, o Palmeiras está em busca de seu quarto caneco. Na galeria do clube, já estão os troféus das edições de 1999, 2020 e 2021.

Desta vez, o elenco dirigido por Abel Ferreira chegou à semifinal com certa facilidade depois da goleada no primeiro confronto contra o Deportivo Pereira.

Sem a necessidade de vencer a partida e podendo perder por até três gols de diferença, não se esforçou muito para furar a defesa colombiana. Os visitantes até tentaram, ao menos, deixar uma marca no placar, mas o máximo que conseguiram foi uma bola na trave, ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, ainda tiveram um jogador expulso, quando Juan Quintero levou o segundo amarelo já aos 31 minutos, dificultando ainda mais a situação do clube.

A formação palmeirense agora espera a definição do próximo adversário na competição continental.

O rival será o vencedor do confronto entre os argentinos Racing e Boca Juniors. No primeiro confronto, na Bombonera, houve um empate sem gols. O duelo de volta também está sendo disputado nesta quarta, no entanto não havia sido encerrado até a publicação deste texto.

No outro lado da chave, o Internacional é outro clube brasileiro que também espera pelo seu próximo rival no torneio. Responsável por eliminar o Bolívar, o time gaúcho vai encarar o vencedor do confronto entre o Fluminense e o Olímpia. No jogo de ida, os cariocas venceram os paraguaios por 2 a 0. A segunda partida será nesta quinta-feira (31), no Paraguai.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Artur); Rony (Endrick) e Flaco López (Kevin). T.: Abel Ferreira

DEPORTIVO PEREIRA

Quintana; Monroy, Garcés, Quintero, Ramírez e Fory; Zuluaga, Murillo (Congo) e Bocanegra (Medina); Balboa (Perea) e Rodríguez (Valencia). T.: Alejandro Restrepo

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Angelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Murillo, Bocanegra, Quintero (DPE)

Cartões vermelhos: Quintero (DPE)

Gols: não houve