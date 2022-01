Palmeiras atropela Oeste com golaço de Endrick e chega à semi da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fez um primeiro tempo brilhante e venceu o Oeste por 5 a 2 nesta quarta-feira (19), na Arena Barueri. O triunfo, que teve um golaço de Endrick de bicicleta de fora da área, garantiu a vaga do clube alviverde na semifinal da Copinha.

Os palmeirenses Gabriel Silva, Giovani e Pedro Bicalho também marcaram. Popó descontou com dois gols. O adversário do Palmeiras por uma vaga na grande decisão sairá do embate entre Cruzeiro e São Paulo que corre também nesta quarta.

Logo no início da partida, Kauã, diante da meta sem goleiro, recebeu na segunda trave e tocou para fora, perdendo uma chance inacreditável para o Oeste. Ele fez muita falta, pois depois disso o Palmeiras balançou a rede três vezes em menos de dez minutos.

Aos quatro minutos, Jhonatan bateu rasteiro da direita, e Alê deu rebote. A bola sobrou fácil para Gabriel Silva, que só empurrou para rede.

Jhonatan também iniciou a jogada do segundo gol, aos oito minutos. Ele trouxe pela esquerda e cruzou. A zaga rubro-negra afastou mal, e Giovani ficou com o rebote. O atacante ajeitou e soltou a bomba para fazer o segundo.

O início arrasador do Palmeiras resultou na pintura de Endrick. Aos 13, a jovem promessa de 15 anos aproveitou a bola alta na meia-lua da grande área e emendou uma bicicleta, que encobriu o goleiro Alê e morreu no fundo da rede.

Gabriel Silva começou a aparecer depois disso e tocou para Giovani, que perdeu a chance de ampliar, aos 18, mandando por cima.

Pouco depois, ele disparou pelo meio e só parado ao ser calçado dentro da área. Pedro Bicalho bateu o pênalti com muita tranquilidade, colando a bola de um lado e o goleiro do outro.

O ímpeto do Palestra diminuiu depois disso, mas o Oeste seguiu muito distante de descontar. A melhor oportunidade de gol nos minutos finais veio na tabela de Giovani e Endrick, que tirou o goleiro da jogada, porém finalizou no pé da trave.

Com um minuto de bola rolando na segunda etapa, o time rubro-negro mostrou que ainda estava vivo no jogo e descontou.

Motta, que entrou no intervalo, avançou pela direita e cruzou para Popó. O centroavante, que voltou ao time depois de cumprir suspensão contra o Canaã, apareceu sozinho para marcar o primeiro do clube de Barueri.

A empolgação do Oeste durou muito pouco. Aos oito minutos, Endrick se enrolou com a zaga adversária e a bola ficou para Giovani, livre dentro da área, bater para marcar o quinto do Palmeiras e o seu segundo na noite.

O tento alviverde serviu para dar tranquilidade ao time no confronto. A equipe começou a fazer suas alterações e a controlar o ritmo, ainda criando bons lances, como aos 20 minutos, com Gabriel Silva. Ele ganhou da defesa na velocidade e, cara a cara com o goleiro, soltou chutou no travessão.

Sem se entregar, o Oeste seguiu tentando ameaçar o gol defendido por Mateus. Motta, principal nome rubro-negro, fez bola jogada na área, e a bola ficou com Kauã, aos 31 minutos, que bateu cruzado. Mateus evitou, contudo só desviou a bola, que ficou com Popó.

Então, o camisa 9 aproveitou para marcar novamente e chegar os oito gols na Copinha, se igualando a Figueiredo, do Vasco, na artilharia. Como os dois times já estão eliminados, a maior ameaça passa a ser Rwan, do Santos, que tem seis gols.

Entrando apenas no segundo tempo nas duas últimas partidas, o atacante Endrick voltou a ser titular depois de ter contraído a Covid-19. Com isso, Vitinho foi para o banco de reservas, entrando somente aos 32 do segundo tempo.

Paulo Victor mandou a campo os seguintes atletas: Mateus; Garcia, Naves (Ruan Santos), Lucas Freitas (Pedro Lima) e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho (Ian) e Jhonatan; Giovani (Vitinho), Gabriel Silva (Kevin) e Endrick (João Pedro).

No time de Barueri, o treinador Marcondes optou por Alê; Origuela (Rodrigo), Alan Ferreira, Favorito e Luan Vítor (Fabão); Diogo, Negueba e Tite (Rafael Mineiro); Kauã, Reifit (Motta) e Popó (Marcus).