Palmeiras aproveita erro do Corinthians, vence e abre 9 pontos na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras soube aproveitar um erro decisivo do Corinthians na noite de hoje (13), venceu o clássico e disparou na liderança do Brasileirão. Em jogo da 22ª rodada, um gol contra de Roni definiu o 1 a 0 alviverde na Neo Química Arena.

Cada vez mais embalado, o Palmeiras dispara e abre nove pontos na liderança (48 contra 39 do rival). O time agora tem a semana inteira reservada a treinos antes de receber o Flamengo em casa, no domingo que vem (21), novamente pelo Brasileirão.

O Corinthians, pelo contrário, vive momento delicado por não vencer há quatro jogos e ter pela frente outro teste de fogo, na quarta-feira (17): precisa reverter a desvantagem de dois gols contra o Atlético-GO para seguir na Copa do Brasil.

ATUAÇÃO DO CORINTHIANS: ERRO CUSTA CARO DE NOVO

O Corinthians foi dinâmico no ataque e teve pontos positivos na criação de jogadas. O entrosamento entre Renato Augusto, Róger Guedes e Yuri Alberto funcionou em alguns momentos e parece estar melhorando. No segundo tempo, quando o time se lançou ao ataque contra um rival já claramente recuado, um erro de Fagner mudou tudo.

ATUAÇÃO DO PALMEIRAS: UM JOGO DE INTELIGÊNCIA

O Palmeiras foi levando o clássico como podia, sem se envolver demais em lances de ataque mas também se ajustando à medida que o rival encontrada soluções para incomodar. Chegou a dar espaços que não costuma oferecer e em alguns lances pareceu cansado, talvez pelo desgaste da classificação de quarta-feira (10) sobre o Atlético-MG. No momento decisivo, porém, segurou a pressão corintiana no segundo tempo e achou o contra-ataque que moldou o jogo.

O MELHOR DO CORINTHIANS: R. AUGUSTO

O camisa 8 teve grande atuação e comandou a criação do Corinthians. Todos os ataques passaram por ele, alguns com muito perigo. Ele foi quem mais finalizou, sempre de fora da área, e exigiu atenção de Weverton. O entrosamento com Róger Guedes e Yuri Alberto parece estar melhorando, o que é boa notícia para o Corinthians.

O MELHOR DO PALMEIRAS: GUSTAVO GÓMEZ

O zagueiro alviverde teve mais uma atuação exemplar. Foi seguro nas coberturas, não perdeu uma dividida e deixou Yuri Alberto isolado no ataque adversário em boa parte do jogo. Murilo, seu parceiro de zaga, também foi muito bem.

CORINTHIANS TRIANGULA BEM E BUSCA O ATAQUE

O início de jogo teve mais chances do Corinthians, que procurava mais o ataque. Depois de duas boas triangulações em que o chute não saiu, Renato Augusto finalizou a primeira, fraco, após jogada de Gustavo Mosquito. Depois Yuri Alberto tentou uma bicicleta, mas Weverton defendeu com segurança. De modo geral, o Alvinegro combinou melhor.

PALMEIRAS FOGE DA PRESSÃO, MAS NÃO ACELERA

O Palmeiras começou o jogo deixando o rival com a bola e tentando responder em velocidade. Foi assim que criou perigo pela primeira vez, em um contra-ataque puxado por Rony aos 25 minutos, mas a intenção dos contragolpes ficou nisso. Com o tempo, o time visitante passou a ter mais posse de bola e encontrar espaço no meio-campo para deixar de ser pressionado e equilibrar o jogo.

WEVERTON LEVA A MELHOR SOBRE R. AUGUSTO

O meia corintiano teve duas boas chances de abrir o placar entre os minutos 39 e 43, ambas de frente para a área. Na primeira puxou para a canhota, bateu no canto e parou em boa defesa de Weverton; na segunda escapou livre após tabela com Yuri Alberto, mas o chute saiu forte demais, por cima. Com isso, o jogo foi zerado para o intervalo.

CLÁSSICO FICA MAIS ABERTO

Na volta do intervalo, Renato Augusto teve mais uma boa chance criando por dentro e bateu com perigo por cima do gol. A resposta palmeirense foi com um contra-ataque puxado por Raphael Veiga e finalizado por Rony, também para fora. No clássico lá e cá, Weverton teve que se esticar para evitar gol de Lucas Piton após chute desviado em Gustavo Gómez e, no escanteio, Fausto Vera ganhou no alto mas desviou para fora.

PALMEIRAS CASTIGA APÓS ERRO DE FAGNER

O encaixe de estilos ficou mais claro no segundo tempo: o Corinthians com a bola, procurando o espaço; e o Palmeiras posicionado à espera de um erro. O erro apareceu em um passe errado de Fagner, que tentou inverter uma bola que não precisava aos 27 minutos, deu no pé do Dudu e viu o Palmeiras armar um contra-ataque mortal que terminou em gol contra de Roni. Daí em diante o Alviverde esfriou o clássico.

AS POLÊMICAS DA ARBITRAGEM

Ainda no primeiro tempo, uma entrada dura de Róger Guedes em Gustavo Gómez motivou revisão no VAR por possível lance de expulsão. Raphael Claus optou pelo cartão amarelo, foi pressionado pelos dois times, mas decidiu manter a decisão depois de rever o lance na televisão. Na etapa final, uma finalização de Adson explodiu em Murilo dentro da área e motivou reclamação, mas não houve marcação de pênalti.

CORINTIANOS XINGAM WILLIAN

A primeira grande participação da torcida foi um recado ao ex-camisa 10 do Corinthians. Minutos antes do jogo, antes mesmo de cantar o hino do clube, os torcedores entoaram xingamento ao meia Willian, que assinou a rescisão de contrato e deixou o clube nesta semana. "Alô, Willian, vai se f?, o Coringão não precisa de você", cantaram em coro. Apesar do adeus, a imagem do jogador ainda aparecia no copo oficial do clássico, vendido a torcedores na Arena.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Corraa (FIFA/RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)

Cartões Amarelos: Fausto Vera e Róger Guedes (Corinthians); José López e Piquerez (Palmeiras)

Público: 44.966 pessoas (44.666 pagantes)

Renda: R$ R$ 3.226.090

Gols: Roni (contra) aos 27 minutos do segundo tempo.

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Balbuena e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto (Roni) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Wesley); Rony (Gabriel Menino) Dudu (Bruno Tabata) e José López (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira