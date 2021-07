Palmeiras anuncia liberação imediata da Fifa para retornos de Dudu e Pedrão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (2), que conseguiu a liberação imediata dos registros de Dudu e Pedrão junto à Fifa. Até então, o clube precisava aguardar a reabertura da janela de transferências do exterior para o Brasil, em agosto, para registrar os jogadores.

O Palmeiras alegou à Fifa que as datas dos períodos de contratações foram alteradas pela pandemia.

"É com grande satisfação que informamos que o Palmeiras, através do seu Departamento Jurídico, conseguiu a liberação imediata de Dudu e Pedrão junto à Fifa", escreveu o clube em post nas redes sociais. Assim que a dupla aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, estarão liberados para reforçar a equipe de Abel Ferreira no Brasileirão.

Por outro lado, o Verdão não encaminhou um pedido para antecipar a liberação atacante Miguel Borja, outro que vai voltar de empréstimo —uma vez que ele havia sido negociado com a pandemia já em curso.

Nesta quinta, Dudu voltou a treinar na Academia de Futebol, retornando do empréstimo ao Al-Duhail, do Qatar.

Pedrão também já participa do trabalho com colegas. O zagueiro estava acertado com o Nacional da Ilha da Madeira (POR), mas o negócio de R$ 3,6 milhões (600 mil euros) acabou desfeito na segunda-feira (28).

O LUGAR DE DUDU

Embora não se descarte uma negociação futura, Dudu tende mesmo a seguir no Palmeiras. E por sua qualidade, deve conseguir um espaço entre os titulares de Abel Ferreira.

Mas o técnico já procurou deixar claro que quer Dudu entendendo fazer parte de um grupo em que não há espaço para uma estrela maior que os demais, como era na época em que ele era o craque isolado do time. Ele treinou na Academia de 2015 a julho de 2020, quando partiu para Doha.

Indagado sobre as voltas de Dudu, Pedrão e Borja (após a Copa América), o português foi assertivo: "No Palmeiras, recebemos bem todos os jogadores que estão no clube. Se vierem para trabalhar com a equipe, se perceberem que a estrela é a equipe, podem nos ajudar muito com a qualidade que têm", afirmou.