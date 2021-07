Palmeiras anuncia contratação de Matheus Fernandes até fim de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou, no início da noite de hoje, a contratação do volante Matheus Fernandes, que fazia parte da equipe antes se de transferir ao Barcelona no início de 2020 - no fim do mês passado, ele foi dispensado pelos espanhóis após uma trajetória apagada.

O brasileiro de 23 anos assinou contrato com o "velho novo clube" até o dia 31 de dezembro de 2025. Ao site oficial do Palmeiras, ele se mostrou grato por retornar ao futebol paulista.

"Estou muito feliz. O Palmeiras sempre foi a minha prioridade. Foi um clube que apostou em mim em 2019 e que agora me abriu as portas novamente. Conheço a estrutura, os funcionários e toda a filosofia vencedora, o que foi um diferencial para a minha decisão", iniciou ele.

Matheus Fernandes, que fez 12 jogos com a camisa do clube em sua 1ª passagem, disse que acompanhou a temporada passada da equipe.

"Espero fazer parte de mais um ano de glórias do Verdão. Vou trabalhar e me dedicar muito para isso. Estou de volta a um lugar onde me sinto em casa", finalizou.