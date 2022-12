Palmeiras anuncia acerto para primeiro contrato profissional de Estevão

Recentemente, Estevão esteve envolvido em uma tentativa de contratação casada junto com Endrick, por parte do PSG. A reportagem apurou que a oferta por ambos chegou a R$ 430 milhões (80 milhões de euros).

As bases do compromisso foram acertadas, e a assinatura será feita em abril, quando o jogador completar 16 anos. O anúncio foi feito pelo clube nesta quarta-feira (7), por meio das suas redes sociais oficiais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.