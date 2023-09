Palmeiras ajuda polícia a prender 28 com tecnologia no Allianz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia prendeu 28 pessoas graças ao sistema de biometria facial que o Palmeiras implementou no Allianz Parque.

Uma ação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que teve colaboração do Palmeiras, resultou na prisão de 28 criminosos — les tentavam acompanhar jogos do clube no estádio.

Além disso, 42 pessoas que estavam descumprindo medidas judiciais foram interceptadas, impedidas de entrar no Allianz Parque e notificadas para a vara de custódia.

A ação cumpriu mandados de prisão de diversos estados, relacionados aos crimes de roubo, peculato, furto e tráfico de entorpecentes.

Sistema do Palmeiras favorece a polícia. A tecnologia implementada pelo clube em seu estádio garante que o dono do CPF responsável pela compra do ingresso seja o mesmo de quem entra no estádio —o que não ocorre com bilhetes físicos ou com código de barras.

Implementação da biometria facial foi decisão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A mandatária entende que ferramenta é a melhor disponível contra a venda irregular de ingressos para as partidas do clube.

PROCURADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS FOI PRESO

Um dos detidos na ação da SSP com a colaboração do Palmeiras era procurado desde março de 2020 por tráfico internacional de drogas. O homem fugiu quando um avião caiu com 400kg de cocaína na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Segundo a Polícia Federal, o piloto do aeronave desobedeceu à ordem da Força Aérea Brasileira (FAB) para realizar pouso obrigatório em Cuiabá (MT) e desceu em uma pista clandestina.

Durante a fuga, o piloto colocou fogo no avião para tentar evitar que a polícia encontrasse a droga.

PALMEIRAS E POLÍCIA REFORÇAM IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA IMPLANTADA NO ALLIANZ

Trata-se de uma ação da área de inteligência policial com a finalidade de deixar o local do evento mais seguro, impedindo o acesso de pessoas que possam comprometer a ordem pública. Os eventos passam a contar com tecnologia de ponta e parceria entre o setor privado e público, sem nenhum custo de implantação para o estado Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo.

I"nvestimos na implementação do reconhecimento facial para proteger o nosso maior patrimônio, que é o torcedor do Palmeiras. Queremos que o Allianz Parque seja cada vez mais seguro para todas as famílias que o frequentam e estamos satisfeitos em contribuir com as autoridades de segurança pública", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.