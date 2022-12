'Pai, a minha força é a sua', escreve Edinho para Pelé em postagem

Ex-goleiro e atual técnico do Londrina, Edinho veio a São Paulo para passar o Natal junto com a família, que acompanha Pelé no hospital.

A foto foi tirada no Hospital Israelita Albert Einstien, em São Paulo, onde o Rei está internado desde o fim de novembro por causa de um câncer no cólon. Ele não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edinho, filho de Pelé, postou na tarde deste sábado (24), no Instagram, uma foto em que aparece de mãos dadas com o pai. "Pai, a minha força é a sua força", escreveu na legenda.

