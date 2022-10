Pai de Vidal, do Flamengo, é encontrado morto em hípica no Chile

O Flamengo enfrenta o Corinthians amanhã (12), na Neo Química Arena, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. A lista com os jogadores relacionados para a partida será divulgada às 14h -horário que a delegação sai do Ninho do Urubu para embarcar para São Paulo.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Erasmo Vidal, pai do nosso atleta Arturo Vidal. Desejamos força neste momento difícil e seguimos juntos!", escreveu em seu Twitter.

Ainda de acordo com relatos das mídias locais, o incidente teria ocorrido por volta das 8h30 (horário local). Ele teria sido atendido por médicos do clube e por uma ambulância, sem sucesso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.