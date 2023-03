Pacaembu chega a 40% das obras e terá grama sintética; veja detalhes

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em reforma desde 2021, o estádio do Pacaembu terá grama sintética quando for reinaugurado. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pelo UOL.

A instalação do novo gramado deve acontecer a partir do mês de outubro deste ano.

40% DAS OBRAS CONCLUÍDAS

As obras do complexo seguem a todo vapor e estão 40% concluídas, segundo divulgou o perfil do Pacaembu no Instagram.

A previsão de reinauguração do estádio está mantida para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, em 25 de janeiro de 2024.

No fim de fevereiro, foi iniciada a substituição do muro, que fica no entorno do clube esportivo, por grades metálicas.

O complexo contará com um hotel e, do quarto, será possível ver o gramado e assistir aos jogos de futebol.

ALTO INVESTIMENTO

As reformas estão sendo realizadas pela Allegra Pacaembu, concessionária que a gestão do complexo municipal pelos próximos 35 anos.

O investimento estimado pela concessionária é de cerca de R$ 400 milhões.