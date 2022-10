Pablo Marí estava com o filho quando foi esfaqueado no Carrefour: 'Vi uma pessoa morrer'

O ex-jogador do Flamengo Pablo Marí deu detalhes sobre o momento em que foi esfaqueado, nesta quinta-feira (27), dentro do Carrefour na cidade de Assago, aos arredores de Milão, na Itália. Ele disse que estava com o filho quando foi golpeado.

"Eu estava com o carrinho, com meu menino dentro. Senti uma dor muito forte nas costas. Depois o homem furou outro na garganta", disse Pablo a Adriano Galliani, diretor-executivo do Monza, que repassou o relato do jogador ao Gazzetta Dello Sport. "Tive sorte, porque vi uma pessoa morrer na minha frente".

No total, 6 pessoas foram feridas por um homem italiano, de 46, anos. O suspeito roubou uma faca do supermercado e atacou as pessoas de forma aleatória. Um funcionário do estabelecimento não resistiu aos ferimentos e morreu. Marí foi socorrido com uma facada nas costas.

O agressor, que possui distúrbios mentais, foi detido e entregue à polícia.