Ouro na Olimpíada, Hebert Conceição assina contrato de boxe profissional

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Hebert Conceição agora é atleta profissional de boxe. O baiano assinou contrato com a Probellum Global Media & Boxing Company.

Hebert, que foi campeão olímpico na categoria até 75kg ao nocautear o ucraniano Oleksandr Khyzniak na disputado pelo ouro, já havia assinado no mês passado um contrato com o Bahia. Ele agora é embaixador do clube.

Desde a vitória no Japão, Hebert ainda não voltou aos ringues, ficando fora do Mundial Militar, que aconteceu na Rússia, e do Mundial Amador, na Sérvia, e vinha negociando sua transição para o boxe profissional.