Oscar Schimidt se manifesta após polêmica e nega ter desistido de tratamento contra câncer

Após a declaração polêmica de que havia decidido abandonar a quimioterapia contra um câncer cerebral, Oscar Schimidt voltou a se manifestar publicamente nesse sábado (15), e explicou que não desistiu do tratamento e que houve uma confusão em sua fala, que foi “recortada” pelo programa ‘Sensacional’, da RedeTV!, que exibiu a entrevista que deu origem a história.

Oscar afirmou que está curado e que por isso não terá mais que se submeter a quimio. Disse ainda que já havia recebido alta médica, que está bem saúde e segue apenas fazendo acompanhamento médico, pois já está em “remissão”, que é quando a doença desaparece.

A lenda do basquete ainda tranquilizou e agradeceu aos fãs em uma nota publicada pela assessoria: “Gostaria de agradecer imensamente o carinho de todos os fãs e amigos que me mandaram mensagens nesses últimos dias. Se teve algo de bom nesse mal entendido, foi ver o carinho de todos vocês comigo. Fiquem tranquilos: eu não desisti dessa luta. Eu nunca faria isso. Eu VENCI essa batalha”. Leia na íntegra:

"Em razão de matérias/notas publicadas por veículos de comunicação e informações publicadas em redes sociais na data de ontem (sexta-feira, dia 14) e hoje (sábado, dia 15), gostaríamos de esclarecer que Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete e atual palestrante motivacional, está bem de saúde, considerado curado do câncer no cérebro contra o qual enfrentou um longo e delicado tratamento acompanhado pelo oncologista Dr. Olavo Feher desde 2013.

O ‘recorte’ dado pela mídia após entrevista concedida ao programa ‘Sensacional’, da RedeTV!, gerou uma interpretação equivocada sobre seu estado de saúde: Oscar não ‘desistiu’ do tratamento de quimioterapia, como noticiado anteriormente. Durante todo o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo.

Diante deste cenário, recentemente Oscar encerrou o tratamento com sessões de quimio e não ‘desistiu’ do tratamento, como divulgado, recebendo alta médica. A partir de agora, o ex-jogador fará apenas acompanhamento de rotina com o Dr. Feher, uma vez que sua situação pode ser considerada como em remissão".