Os destaques na agenda da Olímpiada de Tóquio-2020

Quinta (5)

Depois disputar duplas, Isaquias Queiroz está na canoagem individual na prova de 1.000 metros a partir das 21h44 e, se chegar à final, briga por medalha às 23h39 do dia 6.

No vôlei de praia feminino, as disputas pelo bronze e pelo ouro ocorrem a partir das 22h.

A grande decisão do futebol feminino acontece às 23h.

Sexta (6)

A partir de 5h, o pentacampeão mundial abaixo de 75 kg do caratê, Rafael Aghayev, do Azerbaijão, no alto de seus 36 anos, tenta sua primeira medalha olímpica.

Há disputa pelo bronze e pelo ouro no vôlei de praia masculino, a partir das 22h.

Pouco depois, às 23h30, a final do basquete masculino promete. Possivelmente com os Estados Unidos, de Kevin Durant, em quadra.

Sábado (7)

No atletismo, a holandesa Sifan Hassan corre nos 10.000 m feminino, às 7h45. À noite, às 19h, a maratona tem como destaque o queninano Eliud Kipchoge.

A decisão do futebol masculino acontece às 8h30. A final do handebol masculino e a do vôlei masculino começam em seguida, às 9h e às 9h15, respectivamente. À noite, para completar o dia, final do basquete feminino às 23h30.

Domingo (8)

A decisão do vôlei feminino tem início 1h30. A final do handebol feminino, às 3h. Na despedida da Olimpíada de Tóquio, a cerimônia de encerramento será das 8h às 11h.