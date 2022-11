Os destaques da Copa na TV nos próximos dias

A Holanda é apontada entre as favoritas e tem um caminho teoricamente favorável até as quartas de final

Em uma chave com favoritismo da Holanda, as equipes tentam se colocar em posição de avançar às oitavas; o Equador tem atletas talentosos, como o meio-campista Moisés Caicedo, que atua no futebol inglês

A Fifa não divulgou as atrações da cerimônia no estádio Al Bayt; o cantor Robbie Williams deve estar entre elas

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.