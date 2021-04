Organizada se aproxima do Corinthians e propõe vaquinha para pagar estádio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel está cada vez mais próxima da atual diretoria alvinegra. Na tarde desta quarta-feira (7), uma comissão formada pela torcida esteve no Parque São Jorge para reunião com José Colagrossi Neto, superintendente de marketing, comunicação e inovação do clube. O assunto foi projeto da vaquinha voltada ao pagamento da dívida pela Neo Química Arena. Atualmente, o valor devido pelo empréstimo para a construção do seu estádio é de cerca de R$ 530 milhões.

As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o Corinthians se animou com a proposta da Gaviões. O encontro serviu para a apresentação do projeto e o alinhamento de algumas ações desenvolvidas em parceria do clube com a torcida.

Uma das principais reivindicações de ambos os lados é de que, caso a vaquinha saia do papel, haja transparência e prestação de contas a todos os envolvidos. Porém, ainda há uma série de detalhes que precisam ser resolvidos antes de o projeto ganhar vida, o principal deles é o fornecimento de informações sobre o contrato assinado entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal.

O Corinthians estuda juridicamente a possibilidade de realizar a vaquinha e deve consultar a Caixa Econômica Federal sobre o tema. A Gaviões, por sua vez, é firme em bater na tecla de que o dinheiro doado pelos torcedores não pode passar por qualquer intermediário em hipótese alguma. A proposta é apenas levantar o valor necessário para a quitação do débito.

Mesmo em estágio inicial, o encontro serviu para aproximar a organizada com a atual diretoria corintiana. Na semana passada, a cúpula da Gaviões já havia visitado o Parque São Jorge para conversar com o presidente Duilio Monteiro Alves para debater cinco temas, entre eles a atual situação financeira do clube.

Hoje (8), às 20h30, a torcida fará uma live em seu canal no YouTube com Wesley Melo, diretor financeiro do clube.

A Gaviões demonstrará suas ideias e divulgará maiores detalhes de sua aproximação com a diretoria. Os dois lados entendem que é possível trabalharem juntos, seja com a vaquinha para o pagamento da Neo Química Arena, ou com ações pontuais que visem aproximar os torcedores do clube e de seus projetos comerciais.

DÍVIDA

Atualmente, o valor devido pelo clube pela construção do seu estádio é de cerca de R$ 530 milhões, mas os números devem ser reduzidos nos próximos meses. Isto porque o Corinthians e a diretoria da Caixa estão conversando para renegociar a dívida e definir novos termos para o pagamento. Em setembro do ano passado, o Alvinegro anunciou a venda dos naming rights do estádio.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, a Neo Química se comprometeu a pagar R$ 300 milhões em 20 anos. Os valores ajudaram o Timão a negociar novos termos do acordo com o banco estatal.

É exatamente neste contexto em que a vaquinha idealizada pela Gaviões está inserida. A organizada quer ter acesso aos contratos atuais e conhecer os termos da negociação que está em curso antes de lançar a vaquinha virtual.