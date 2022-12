Organizada do Santos convoca torcedores para vigília por Pelé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado no Hospital Albert Einstein, onde trata um câncer desde setembro do ano passado, Pelé tem recebido várias demonstrações de apoio nos últimos dias. Além de mensagens de jogadores, o Rei do Futebol foi homenageado com um bandeirão nas arquibancadas do Estádio Lusail antes da derrota do Brasil para Camarões por 1 a 0, ontem (2).

A Torcida Jovem, uma das principais organizadas do Santos, convocou torcedores — não só do clube da Vila — para uma vigília em frente ao Hospital Albert Einstein amanhã (4), a partir das 10h (de Brasília), até as 13h.

"Quem é Rei nunca perde a majestade! A Torcida Jovem do Santos convoca nossos associados, santistas em geral e amantes do futebol para comparecer no domingo (04/12) a uma vigília para demonstrarmos apoio e fé na recuperação de Rei Pelé", diz o comunicado.

Pelé foi internado na última terça-feira (29) e, de acordo com informações da ESPN, foi diagnosticado com uma broncopneumonia.

De acordo com a família do ex-jogador, no entanto, o Rei do Futebol está fazendo um tratamento de rotina. O Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico dizendo apenas que Pelé está com bons sinais vitais e quadro clínico estável.