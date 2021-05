Operário-PR aproveita falhas e vence o Vasco na estreia pela Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021 deixou a desejar. Com uma atuação ruim, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo jogou em São Januário e perdeu por 2 a 0 para o Operário, do Paraná, gols de Leandrinho e Ricardo Bueno.

O foco agora da equipe cruz-maltina é na Copa do Brasil, já que no dia 01 de junho encara o Boavista pela terceira fase da Copa do Brasil.

Cinco dias depois o Vasco irá em busca de seus primeiros pontos na Série B e faz seu segundo jogo na competição, desta vez fora de casa, diante da Ponte Preta, em Campinas.

Antes do jogo, uma bandeira e um surdo da Estação Primeira de Mangueira foram colocados no centro do gramado em homenagem ao compositor Nelson Sargento, que faleceu na quinta-feira (27), aos 96 anos, após complicações da Covid-19. O sambista era vascaíno fanático e presidente de honra da escola de samba.

Mesmo jogando fora de casa, o Operário começou a partida com a marcação alta, pressionando a saída de bola do Vasco e foi recompensado pela postura logo aos oito minutos. Após vacilo de Zeca, Felipe Garcia rouba a bola do lateral e toca para Ricardo Bueno, que acha Leandrinho, que chuta forte, sem chance para Vanderlei.

Dois minutos depois quase sai o segundo, desta vez com o zagueiro Ernando dando bobeira. Jean Carlo roubou a bola e saiu de frente com Vanderlei, que precisou fazer grande defesa para evitar o gol da equipe adversária.

Mesmo com a vantagem, o Operário não mudou sua estratégia e marcou o segundo da mesma forma que abriu o placar: pressionando o adversário no campo de ataque. Jean Carlo ficou com a bola e tocou para Ricardo Bueno, que tirou do arqueiro vascaíno e ampliou a vantagem.

Os visitantes quase fizeram o terceiro aos quatro minutos do segundo tempo. Rafael Chorão recebeu na entrada da grande área e com tempo se sobra para pensar e armar o chute, mandou na trave esquerda defendida por Vanderlei.

A postura do Vasco mudou na segunda etapa, com maior presença no campo ofensivo, mas pouco conseguiu criar e amargou a derrota na estreia, mesmo jogando em São Januário.

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Andrey, Matías Galarza (Sarrafiore) e Gabriel Pec (Vinícius); Morato (Léo Jabá), Figueiredo (Daniel Amorim) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

OPERÁRIO

Simão; Alex Silva (Lucas Mendes), Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva (Fabiano); Rafael Chorão (Marcelo), Tomas Bastos e Leandrinho (Leandro Vilela); Felipe Garcia, Jean Carlo (Rodrigo Pimpão) e Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 OPERÁRIO

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 20/05/2021 Hora: 11h00 (de Brasília)

Local: estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Leandrinho (Operário)

Gols: Leandrinho, do Operário, aos oito minutos; e Ricardo Bueno, do Operário, aos 42 minutos do primeiro tempo.