Operário marca no início e encerra série invicta do Botafogo na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma partida aberta, com boas chances para os dois lados, o Operário-PR se saiu melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (12). Paulo Sérgio marcou o gol logo aos sete do primeiro tempo, quebrando a defesa e a invencibilidade do clube carioca, que durava quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto, que marcou o primeiro tropeço da equipe sob o comando de Enderson Moreira, aconteceu pela 17ª rodada, no estádio Germano Krüger.

A vitória deixa o time paranaense na oitava colocação, com 27 pontos ganhos. Já o Glorioso se mantém com 25 pontos e cai para o 10º lugar.

Ambos os clubes jogam em casa pela 18ª rodada do torneio nesse domingo (15). O Fogão recebe o Brasil de Pelotas no Engenhão às 18h15. Mais tarde, às 20h30, o Fantasma encara o Brusque.

DEFESA VAZADA

Desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o Botafogo somava quatro partidas sem ser vazado. Mas isso durou apenas sete minutos contra o Operário. Thomaz cruzou da esquerda e Diego Loureiro furou na hora de cortar. Como bom camisa 9, Paulo Sérgio estava lá para conferir e mandar para rede.

FALHA NA CRIAÇÃO

Sem poder contar com Chay, por fadiga muscular, Enderson Moreira apostou em Pedro Castro no meio-campo. O jogador teve um bom desempenho e ajudou nas jogadas, mas sem dar toda a dinâmica que o meio-campo do Glorioso exige. Aos 17 do segundo tempo, deixou o gramado para Rafael Moura.

Nos últimos dez minutos antes do intervalo, o Bota criou três chances de igualar a partida. Barreto inverteu o jogo para Marco Antônio que soltou uma bomba de esquerda. A bola, contudo, parou no travessão. Diego Gonçalves, aos 36, bateu de longe e Simão espalmou. Oyama, aproveitou a bola mal rebatida e chutou perto da trave esquerda, aos 47.

PRESSÃO

Os visitantes voltaram do intervalo com tudo para buscar o empate. Alugaram o campo ofensivo dos mandantes, entretanto encontram uma equipe muito bem postada dentro de campo. Os jogadores do Operário sabiam trabalhar sem a bola e não permitiram uma pressão do rival.

Nos acréscimos, Givan cabeceou a bola e Fabiano desviou com o braço. Contudo, o árbitro não viu e deixou o jogo seguir normalmente.

MELHOR CHANCE

Em um lindo passe de calcanhar, Thomaz encontrou Marcelo Santos na linha de fundo para fazer uma tabela que ainda contou com a chegada de Pimpão. O atacante, mesmo cara a cara com o goleiro, preferiu rolar para Paulo Sérgio, que foi travado por Gilvan na hora que ia bater para o gol vazio. O zagueiro, que voltou ao time titular neste jogo, ainda evitou o chute no rebote de Lucas Mendes chega de carrinho.

OPERÁRIO-PR

Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Fabiano; Leandro Vilela, Marcelo Santos e Rafael Longuine (Luca Mendes e depois Rafael Oller); Thomaz (Cleyton), Paulo Sérgio (Schumacher) e Rodrigo Pimpão (Odivan). T.: Matheus Costa

BOTAFOGO

Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme (Hugo); Barreto, Oyama (Matheus Frizzo), Pedro Castro (Rafael Moura); Marco Antônio (Felipe Ferreira), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Matheus Nascimento). T.: Enderson Moreira

Estádio: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR);

Juiz: Douglas Marques das Flores (SP);

Cartões amarelos: Leandro Vilela, SImão (Operário); Rafael Navarro, Barreto (Botafogo)

Gol: Paulo Sérgio, aos 7min do primeiro tempo