Operário anuncia atacante Diego Vitor como primeiro reforço para o Barezão

Manaus/AM - O Operário anunciou no último domingo (13), a primeira contratação para o Campeonato Amazonense de 2023. Trata-se do atacante Diego Vitor, que estava no São Raimundo. Aos 27 anos, será a quarta equipe amazonense que o atleta defenderá na carreira.

Revelado pelo Avaí, Diego Vitor tem experiências recentes no futebol amazonense, tendo passado por JC, Penarol e São Raimundo. Ele foi o vice-artilheiro do Tufão da Colina no Barezão deste ano, com cinco gols, apesar do descenso do time. Diego foi apresentado no elenco que disputou a última Copa Verde, mas não chegou a entrar campo.

No currículo, Diego Vitor soma passagens por equipes como Pinheiro-MA, São José-MA, Moto Club-MA, Imperatriz, Lagarto-SE, entre outras. Será a primeira vez que o atacante jogará pelo clube de Manacapuru.

Garantido na primeira divisão amazonense pela segunda temporada seguida, o Operário tem estreia marcada para o dia 28 de janeiro contra o Fast Clube, com local a definir. Em 2022, o Sapão da Terra Preta acabou caindo nas quartas de final para o rival Princesa do Solimões.