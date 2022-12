Operação da polícia no entorno do estádio causa confusão antes de França e Marrocos

A ação confundiu os torcedores que chegaram à arena e criou tumultos nas imediações do local, principalmente porque as autoridades só deixavam passar quem apresentava ingresso.

AL KHOR, QATAR (FOLHAPRESS) - Em uma operação incomum nesta Copa do Mundo, a polícia do Qatar instalou uma série de cordões de isolamento em torno do estádio Al Bayt, em Al Khor, onde França e Marrocos decidem nesta quarta-feira (14) o segundo finalista do torneio, às 16h (de Brasília).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.