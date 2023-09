Open Extreme Manaus já tem data para acontecer; confira

Manaus/AM - Os amantes das artes marciais já podem anotar na agenda! A 3ª edição do Open Extreme Manaus deste ano acontecerá no dia 21 de outubro, a partir das 19h, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques. Com 16 lutas confirmadas, os combates estão divididos entre 6 de MMA e 10 na modalidade Kickboxing, nas categorias feminino e masculino.

Realizado desde 2015 com a missão de valorizar e descobrir novos talentos, o Open Extreme Manaus tem se tornado nos últimos anos, um dos principais eventos da capital amazonense no cenário esportivo. Em Junho, por exemplo, o “Troféu José Aldo” promoveu 10 lutas e homenageou o lutador amazonense José Aldo, que se aposentou dos octógonos em 2022 e desde Julho de 2023, é membro do Hall da Fama do UFC, com cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Para o organizador do evento, Marcelo Pontes, a edição de Outubro marca o encontro de atletas renomados, incluindo amazonenses, que se destacaram e hoje, conquistam espaços nas artes marciais fora do Brasil.

“O evento tem tudo pra ser grandioso, em termos de estrutura, organização e valorização dos atletas. Será um grande espetáculo! Sem contar que nós buscamos sempre incluir todos os tipos de atletas, uma das lutas que estamos na expectativa é a do Mazinho Fenômeno, atleta com síndrome de down. Tenho certeza que vai ser um verdadeiro show”, destacou Pontes.

Diego Lopes e atletas internacionais

O jovem mexicano de 18 anos, Isay Garcia, chega ao Brasil para fazer sua primeira luta internacional da carreira. Quem também está confirmado é Caleb Moctezuma, conhecido como “Bandido”, que enfrentará o brasileiro Breno Sombra em busca do cinturão. A dupla vem acompanhada pelo manauara e lutador do UFC Diego Lopes, que há cinco anos passou a morar no México. Isay e Caleb “Bandido” são integrantes da equipe Brazilian Warriors, liderada por Lopes.

Além de contabilizar cada vez mais momentos importantes desde o início da trajetória profissional em 2012, Diego Lopes, tem cativado a confiança e a admiração de Dana White, presidente do UFC. Hoje, é um dos treinadores da dona do cinturão do UFC, Alexa Grasso. Depois de fazer presença VIP no Open Extreme Manaus no próximo mês, Diego o atleta segue para outras agendas, mas, já de olho no confronto que terá no 11 de Novembro pelo UFC em Nova York (EUA).

“Estarei levando dois alunos meus para lutar no evento. Quero aproveitar essa oportunidade para eles terem a primeira experiência de lutar fora do país. Estamos nessa pegada… aproveitar que estamos no UFC e dando o suporte aos moleques”, disse.

Mas a lista não para por aí. Outra luta que também promete agitar o público no dia 21 de Outubro, será a do coariense Milson Barão contra Zairo Garcia. A disputa será pelo cinturão da categoria até 77kg na modalidade Kickboxing.

Cards de lutas:

até 77kg – Milson Barão x Zairo Garcia

inclusão social – Mazinho Fenômeno x Felipe Fúria

até 57kg – Carol x Mônica

até 65kg – Gleucivania Alves x Karol Monteiro

até 66kg – Michel Pantoja x Maurício Almeida

até 57kg – Enzo Super Choque x Robocop

peso pena – Jaime Moura x Valdo Ferreira

peso pena – Leandro Santos x Thiago Castro

peso galo – Michael Costa – Ellyelson Capoieira

peso combinado até 55kg – Thaina Ribeiro x Amanda Victoria

peso mosca – Matheus Koka x Jacarezinho

internacional – Caleb Moctezuma x Breno Sombra

internacional – Dionatha Maia x Isay Garcia

Com informações da Assessoria