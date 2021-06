Opções no elenco amenizam desfalques do Santos contra o Sport

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Marinho e com Alison ainda como dúvida, o técnico Fernando Diniz terá uma dor de cabeça para escalar o Santos diante do Sport nesta quarta-feira (30), 20h30, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro —não será das piores, no entanto, já que o time tem opções.

No meio-campo, caso o capitão santista realmente fique fora, Camacho deve ganhar nova oportunidade. O recém-contratado teve desempenho acima da média como primeiro volante e deve voltar a ser acionado após cumprir suspensão. O jovem Ivonei, 19, com boa atuação na rodada passada, também é opção.

Já no ataque, Marinho cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Sem ele, Lucas Braga deve começar jogando —a atacante, antes titular absoluto, perdeu espaço com a chegada de Marcos Guilherme, mas ainda corresponde quando acionado nas partidas. Ângelo também está disponível, mas não entra há cinco jogos e tende a compor o banco de reservas.

O gol é mais uma dúvida para a partida. John se recupera de um trauma no joelho direito e pode voltar a dar espaço para João Paulo debaixo do travessão. Com a premissa de utilizar somente jogadores 100% fisicamente, o camisa 34 deve continuar entre os titulares após mostrar segurança diante do Atlético-MG.

Um provável Santos diante do Sport será o seguinte: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Há três jogos sem perder, o time alvinegro está em sexto na tabela do Brasileiro, com 11 pontos. Com seis a menos, o adversário da vez, o Sport, aparece na 15ª colocação e, em oposição aos santistas, não vence também há três partidas.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira (30)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere