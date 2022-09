Ônibus do Figueirense é apedrejado após derrota para o Paysandu

O ônibus do Figueirense foi apedrejado na saída do Estádio do Curuzu, neste domingo (11), após a derrota para o Paysandu por 1 a 0, pela Série C.

"O ônibus com a delegação do Figueirense FC foi covardemente atacado com pedradas na saída do Estádio da Curuzu, logo após a partida deste domingo", escreveu o clube no Twitter.

A equipe catarinense afirmou que "tomará todas as medidas cabíveis para que os novos atos hostis de parte da torcida do Paysandu não fiquem impunes".

Não houve feridos.