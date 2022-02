Ônibus do Bahia sofre ataque a bomba antes de jogo, e atletas ficam feridos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus que levava a delegação do Bahia à Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira (24), onde a equipe tricolor iniciaria confronto com o Sampaio Corrêa às 21h30, sofreu um ataque a bomba, segundo divulgou o clube em suas redes sociais.

O artefato quebrou vidros das janelas do veículo e deixou jogadores feridos. O goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto, precisou ser encaminhado para um hospital, também de acordo com o Bahia, que confirmou, através do treinador Guto Ferreira, que iria jogar ainda assim.

"O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia", disse o técnico ao Nordeste FC antes da partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste ter início. Ele afirmou ainda que Fernandes não perdeu a visão por pouco.

Além do ônibus do Bahia, um carro que estava ao lado na ocasião também foi atingido pela explosão, sem informações sobre feridos. Os principais suspeitos de terem cometido o atentado são os próprios torcedores do Bahia.

A situação do Bahia é de muita pressão após o time ter sido rebaixado para Série B do Brasileiro. Integrantes de uma torcida organizada já protestaram, inclusive, na porta da casa do presidente do clube, Guilherme Bellintani. Em campo, o Bahia venceu apenas um dos últimos seis jogos.