Ônibus com torcedores do Palmeiras é apedrejado a caminho da Bombonera

A polícia argentina considera o jogo entre Boca e Palmeiras como um evento de alto risco. O Comitê de Segurança do Futebol da prefeitura de Buenos Aires anunciou uma ampla operação com 1.100 policiais divididos em três redes de segurança.

Pedro Oliveira, torcedor que estava no ônibus, detalhou ao UOL o que aconteceu: "Estávamos passando por um túnel quando atacaram uma pedra no ônibus. Logo em seguida chegaram as motos da polícia".

Torcedores do Palmeiras levaram um susto, mesmo com a escolta policial designada para proteger os veículos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Palmeiras foi apedrejado a caminho da La Bombonera antes da partida contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

