Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo pela Supercopa do Brasil

O troféu é disputado entre o atual campeão brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil. Como a equipe mineira ficou com os dois títulos na temporada de 2021, a equipe carioca entrou na disputa com a condição de vice-campeão nacional da temporada passada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-MG e Flamengo decidem no domingo (20) o título da Supercopa do Brasil, definida em partida única, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O confronto será exibido por Globo e SporTV.

