Onda de calor castiga gramado do Morumbi e São Paulo corre para recuperar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A onda de calor que atingiu a cidade de São Paulo nos últimos dias afetou o gramado do Morumbi. O estádio recebeu três shows entre sexta e segunda-feira, mas o time tricolor acreditava que não teria problemas com a superfície. No entanto, as elevadas temperaturas atingiram o campo.

O gramado do Morumbi esteve protegido por placas durante as três apresentações. Os shows foram da banda americana Red Hot Chili Peppers e dos mexicanos do RBD.

Quando as placas foram removidas nesta terça-feira (14), foi constatado um dano acima do esperado no gramado por causa da onda de calor. Alguns pontos do campo estavam bastante queimados.

Cerca de 950 metros do gramado que possui um total de 7100 metros foram afetados. A avaliação do São Paulo é de que se não fosse a onda de calor o tratamento padrão daria conta.

Para mitigar os danos será feito um plantio de placas de grama que vem de uma fazenda em Tremembé-SP. O local é o mesmo em que estava plantado o gramado atual do Morumbi, que foi trocado após os shows da banda britânica Coldplay.

Por causa dos danos causados, o jogo do time feminino não poderá ocorrer no local. O evento Tricolor Run, no entanto, está mantido para este final de semana, já que apenas a pista de atletismo será utilizada.

O São Paulo acredita que será possível recuperar o gramado para a partida contra o Cuiabá, marcada para o dia 26 deste mês. A tendência é que a superfície não esteja em condições ideais, mas que já seja possível atuar no estádio.