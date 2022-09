Olympiacos acerta contratação do lateral Marcelo, ex-Real Madrid

Maior vencedor da história do Real Madrid, Marcelo se despediu do clube espanhol com 24 títulos aos 34 anos de idade.

Recentemente Marcelo foi alvo do Monza (Itália) e Nottingham Forest (Inglaterra), clube que recentemente fechou a contratação do também lateral brasileiro Renan Lodi.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Olympiacos, da Grécia, acertou a contratação do lateral Marcelo, ex-Real Madrid. A negociação está alinhada e só resta a assinatura do vínculo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.