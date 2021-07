Olimpíadas de Tóquio tem maior número de atletas assumidos como LGBTQIA+

Outra novidade partiu da mídia: a narradora Natália Lara, do SporTV, utilizou o pronome neutro “elu” para se referir a Quinn, atleta de futebol feminino do Canadá que se identifica como transgênero não binária.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão com o maior número de atletas abertamente LGBTQIA+ da história. Segundo contagem do site Outsports, ao menos 163 competidores presentes no megaevento esportivo são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer e não binários. As informações são Folha de S. Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.