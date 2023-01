Odair mexe no Santos para enfrentar o Água Santa

Carabajal entrou bem no empate com o São Bernardo e ganha a primeira chance como titular. O argentino é meia de origem.

A comissão técnica está preocupada com o desempenho do Santos e tenta encontrar soluções.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann mexerá novamente no time do Santos para enfrentar o Água Santa nesta quarta-feira (25), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

