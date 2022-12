Odair esboça time do Santos e testa variações, mas sofre com desfalques

O Santos estreará no Campeonato Paulista contra o Mirassol, no dia 15 de janeiro, na Vila Belmiro.

Felipe Jonatan, Rodrigo Fernández e Dodi fazem trabalhos individuais e ainda não estão à disposição. Os três são prováveis titulares no decorrer do ano.

Odair tem o time titular do Santos na cabeça após alguns treinos táticos no CT Rei Pelé.

SANTOS, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann já esboça o time titular do Santos e treina variações táticas, mas sofre com desfalques na pré-temporada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.