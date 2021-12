Obra na Arena MRV tem paralisação de operários por descumprimento de direitos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um protesto dos operários paralisou a construção da Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, na manhã desta sexta-feira (17). Os trabalhadores contaram com o apoio do sindicato da categoria para cobrar o cumprimento de direitos trabalhistas.

Entre as reivindicações, operários pedem que a empresa Racional Engenharia, responsável pela construção do estádio, cumpra com os acordos da convenção coletiva da categoria e ofereça condições melhores no alojamento. Além disso, eles se queixam de atraso no pagamento da primeira parcela do 13º salário.

A paralisação foi revelada pela Record Minas. Antes dela ocorrer, de acordo com o Stic-BH (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH e Região), foram realizadas três reuniões dentro da Arena MRV para que o impasse pudesse ser resolvido.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o trabalho no canteiro de obras só foi retomado após uma nova reunião entre a Racional Engenharia e o sindicato.

Apesar de levar o nome de uma construtora, o estádio atleticano não é construído pela MRV. A obra é de responsabilidade da Racional Engenharia, que foi contratada pelo Atlético-MG. Via assessoria de imprensa, a empresa confirmou a retomada dos trabalhos.