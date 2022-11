'O sonho continua', diz jornal da Argentina após vitória sobre o México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jornais argentinos creditaram a Messi todos os louros da vitória por 2 a 0 sobre o México, na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, neste sábado (26).

Durante o primeiro tempo, a opinião das publicações era carregada de adjetivos negativos. Frouxo, raso, apático foram alguns dos termos usados para definir a exibição dos atletas em campo.

No segundo tempo, o temor continuava, até que Messi acertou um petardo de fora da área, abrindo o marcador no estádio Lusail. Minutos depois, Enzo Fernández, com um belo chute, liquidou a partida.

"Messi apareceu quando mais precisava", destacou o Clarín, um dos principais jornais da Argentina. Ao final do jogo, o relato era que a "Argentina mudou de cara a tempo, comemorou com dois golaços e conseguiu vitória decisiva contra o México".

O segundo gol, marcado por Fernández, trouxe o alívio. "Enzo Fernandez faz toda a Argentina gritar", destacou o La Nación.

Após o jogo, o Olé, tradicional jornal de esportes do país, classificou a vitória argentina como dramática. "Um triunfo cheio de vida e grandes gols", estampou em seu site.

Mais tarde, o esportivo escreveu: "Vamos, Argentina! Messi, Enzo, dois golaços e o sonho continua".

O TyC Sports também exaltou o capitão argentino no triunfo no Qatar. "A grande partida de Messi contra o México: o grito de guerra e o grande gol do triunfo da seleção argentina na Copa do Mundo".