O que sabemos sobre próximo técnico da seleção brasileira

Na Copa do Mundo do Qatar, a delegação brasileira tinha 74 pessoas, sendo 26 jogadores. Pela informação na CBF, irão sair todos. Os auxiliares Matheus Bachi, filho de Tite, e César Sampaio querem ser treinadores. Cleber Xavier, o terceiro auxiliar, deve continuar na comissão de Tite. O treinador terá um período sabático em 2023 antes de voltar a trabalhar.

Guardiola não demonstrou interesse após um contato inicial da CBF. "Já lhes disse que é impossível", disse o agente do treinador ao UOL Esporte. Ancelotti quer cumprir o contrato no Real até 2024.

