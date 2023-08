O que o Botafogo precisa para ter a melhor campanha de 1º turno da história

CAMPEÕES DO PRIMEIRO TURNO DO BRASILEIRO

O time de Tiquinho Soares precisa fazer 47 pontos para igualar o Corinthians de 2017 com a marca de melhor campanha no primeiro turno.

O próximo confronto do time alvinegro é neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo terminará o primeiro turno do Brasileiro como líder independentemente do resultado dos próximos dois jogos, mas o que é necessário para que tenha a melhor campanha da história dos pontos corridos do Brasileiro?

