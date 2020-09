O que fazem com a gente é complicado, diz Luciano sobre o VAR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo saiu de campo irritado com a derrota por 3 a 0 diante do Atlético-MG nesta quinta-feira (3), em Belo Horizonte. Além da insatisfação com o resultado, o time tricolor questionou a arbitragem.

No duelo, quando o placar estava em 0 a 0, o juiz anulou um gol de Luciano ao consultar o VAR (árbitro de vídeo) e anotar o impedimento do atacante.

"É até difícil falar agora depois de uma derrota dessa. Eu conversei ali, não sei se estava impedido ou não. A sensação é que tinha um atrás de mim, na mesma linha. E o VAR anulou. É até difícil falar do VAR, porque o que eles fazem com a gente é complicado. Agora é seguir porque temos outra final no domingo", disse Luciano, já de olho em confronto com o Fluminense no Morumbi.

Até o Atlético abrir o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo, o São Paulo apresentava maior volume de jogo e perdeu diversas chances de marcar, o que foi motivo de lamento por Luciano.

"A gente teve chances (contra o Atlético-MG). Eu tive uma. A gente criou bastante, mas não conseguiu fazer o gol. Eu fico bastante triste. Mas é o que falei: é levantar a cabeça porque domingo tem mais, tem outra final", completou o atacante.