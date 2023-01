O que é calistenia? Exercício em que professor morreu tem até campeonato

A calistenia apareceu no ranking de tendências fitness levantadas pelo ACSM (Colégio Americano de Medicina do Esporte) pela primeira vez em 2019.

A calistenia é uma atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos. A página "Calistenia Brasil", por exemplo, alcançou mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e 250 mil seguidores no Instagram.

