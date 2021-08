Número de pessoas ligadas às Olimpíadas contaminadas pela Covid-19 chega a 387

Nesta semana, cinco integrantes da equipe da Grécia de nado artístico receberam resultados positivos para o vírus e tiveram a participação nos Jogos suspensa. Além disso, 12 pessoas da delegação grega que tiveram contato com as competidoras foram retiradas da Vila Olímpica para ficarem em isolamento.

No total, o número de pessoas relacionadas aos Jogos e diagnosticadas com coronavírus chegou a 387 –desses, 33 são atletas.

