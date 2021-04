Novorizontino vence a quinta seguida e complica o Santos no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o Santos por 1 a 0 nesta sexta-feira (23), em Novo Horizonte (SP), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Jenison marcou pelo time da casa, que chega ao quinto triunfo consecutivo na competição.

Com o resultado, o Tigre acumula 17 pontos no Paulistão e é o segundo colocado do Grupo C, abaixo do Bragantino, com 20. O Palmeiras é o terceiro na chave, com 12 pontos.

Já o Santos vive situação delicada, com apenas duas vitórias em sete jogos e está em segundo no Grupo D com nove pontos. A liderança pertence ao Mirassol, com 11, enquanto o Guarani é o terceiro, com oito.

Santos e Novorizontino fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas com pouquíssima emoção. Ambos foram pouco agressivos e mal produziram.

Os visitantes tiveram uma criação melhor com Marcos Leonardo, que arriscava muitos chutes de longe, mas a grande maioria das vezes sem perigo. Pirani também foi um destaque do Peixe.

Porém, os times tiveram problemas na criação e um meio-campo sem dinamismo. O time de Ariel Holan não caprichou como deveria na última bola e sofreu por isso.

O Novorizontino voltou com uma postura diferente e mostrou ao Peixe qual é o time que vencia há quatro partidas consecutivas no Paulistão. Em uma sequência de erros pelo lado esquerdo, com Felipe Jonatan, Luan Peres e Jean Mota facilmente driblados, além da marcação errada da zaga, Jenison abriu o placar aos três minutos.

O Peixe sentiu o gol e reagiu minutos depois. Jean Mota avançou e encontrou Marcos Leonardo, que foi derrubado, mas chutou com perigo ainda no chão e a bola foi para fora.

Na frente, a estratégia do técnico Leo Condé foi deixar o Santos com a bola e passou a buscar o contra-ataque. Os visitantes chegavam ao ataque com certa facilidade, entretanto com pouquíssima agressividade e perdendo oportunidades.

Em reta final, o Novorizontino estava mais próximo de fazer o segundo do que o Peixe conseguir o empate. Os visitantes fizeram partida apática enquanto viram os donos da casa crescerem em volume de jogo.

NOVORIZONTINO

Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar, Paulinho; Barba, Léo Baiano (Adilson Goiano), João Pedro (Lepu), Murilo Rangel (Ricardo Luz); Danielzinho, Cléo Silva (Douglas Baggio) e Jenison (Guilherme Queiroz). T.: Léo Condé

SANTOS

John; Pará, Luan Peres, Kaiky e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Jean Mota (Lucas Lourenço) e Pirani (Kaio Pirani); Lucas Braga, Ângelo (Renyer) e Marcos Leonardo. T.: Ariel Holan

Estádio: Dr. Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Juiz: Thiago Luis Scarascati

Cartões amarelos: Murilo Rangel (Novorizontino); Felipe Jonatan, Luan Peres e Renyer (Santos)

Gol: Jenison, aos 3min do segundo tempo