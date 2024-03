Novorizontino vai à semifinal após eliminar São Paulo nos pênaltis

O jogo terminou empatado e precisou ser decidido nos pênaltis. O São Paulo iniciou a cobrança e marcou 4 gols com Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia e Igor Vinícius, no entanto, perdeu duas bolas com Diego Costa e Michel Araújo.

O Tigre saiu na frente e marcou o primeiro gol com Rômulo, de cabeça, após erro de marcação tricolor aos 12 minutos do primeiro tempo. Dez minutos depois, Ferreira mandou a bola para o Lucas que empatou a partida.

O Novorizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis, por 5 a 4, neste domingo (17), no Morumbi, e está na semifinal do Campeonato Paulista.

