Novorizontino ganha do Santo André e chega a 14 pontos no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino venceu o Santo André, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (20), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Felipe Rodrigues abriu o placar. Pouco depois, aos 7min, a bola bateu no braço de Rodrigo dentro da área. Pênalti para o clube de Novo Horizonte. Jenison bateu rasteiro, no meio do gol, e ampliou. Com o resultado, o Novorizontino chegou a 14 pontos, ocupando a vice-liderança do Grupo C, atrás apenas do Red Bull Bragantino, que tem 20 pontos, mas dois jogos a mais. Já o Santo André, que tem seis pontos em seis jogos, ocupa a segunda colocação do Grupo A.

Guarani vence da Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani venceu da Ferroviária por 2 a 1, na noite desta terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Bruno Mezenga abriu o placar para a Ferroviária logo aos 2min do primeiro tempo. Logo após, aos 6min, Andrigo empatou. Aos 26min do segundo tempo, após cobrança de escanteio, um gol contra do goleiro Saulo desempatou a partida.